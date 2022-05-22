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Tunceli'de 10 sığınak imha edildi

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Tunceli’de 10 sığınak imha edildi

Son dakika haberine göre: Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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