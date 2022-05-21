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Son dakika: MSB duyurdu: Yunanistan’a geçmeye çalışan 14’ü FETÖ'cü 21 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Son dakika: MSB duyurdu: Yunanistan’a geçmeye çalışan 14’ü FETÖ’cü 21 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, 14'ü FETÖ terör örgütü mensubu 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

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