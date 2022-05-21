21 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü

Başkan Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın raket tutuşu NFT’ye dönüştürüldü

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA