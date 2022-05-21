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Başkan Erdoğan şehit Uzman Çavuş Erbaşı'nın ailesine taziye mesajı gönderdi

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Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Başkan Erdoğan şehit Uzman Çavuş Erbaşı’nın ailesine taziye mesajı gönderdi

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın ailesine başsağlığı diledi.

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