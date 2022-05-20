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Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki Metina'dan acı haber! Bir asker EYP'ye basarak şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Son dakika: Irak’ın kuzeyindeki Metina’dan acı haber! Bir asker EYP’ye basarak şehit oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde EYP'ye basarak şehit olduğunu duyurdu.

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