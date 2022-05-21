Son dakika: Başkan Erdoğan Adana'da! 81 ilden gelen on binlerce gençle buluştu | Gençlerimizin peşkeş çekilmesine izin vermeyiz
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşuyor. Adana'daki dev şölende gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "2023'e 85 milyon omuz omuza yürüyeceğiz" dedi. Muhalefetin gençler üzerinden yaptığı algı operasyonları ve gerginlik ortamlarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu ülkeyi sokakta bulmadık. Gençlerimizi peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız" şeklinde konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sultan Abdülhamid tepkisi gösteren Başkan Erdoğan, "Haddini gençlerimiz bildirecek" dedi. 6'lı masayı da hedef alan Erdoğan, "Oradaki 3 kişi laf söyletmezdi. Ne oldu şimdi, sesleri çıkmıyor" ifadelerine yer verdi.
Sevgili gençler, ülkemizin dört bir yanından gelip Adana'da tek yürek tek bilek haline gelen sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Ülkemizin dört bir yanından gelip Adana'da tek yürek haline gelen sevgili gençler. Tüm Türkiye'ye tüm dünyaya yürekleri titreten sevgili gençler. Kökü ezelde bir büyük davanın idrakinde sevgili gençler. Gözümüzün nuru geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada bizlerle olan 28 farklı bölgeden siyasi parti gençlik teşkilatı temsilcilerine teşekkür ediyorum.
"SİZLERE İNANIYORUM"
Bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için Rabbim'e milyonlarca kez hamd ediyorum. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak gençliksiniz. Siz propaganda edileni, dayatılanı değil kendi kültür hazinesindeki hakikatleri bulacak gençliksiniz. Siz dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Çürümüşlüğün kirli mecraların içinden sıyrılıp erdemli yolları açacak gençliksiniz. Sizlere inanıyorum.
MERAL AKŞENER'E TEPKİ:
Abdülhamid Han, hayatı boyunca devrinin emperyalistleriyle mücadele etmiş bir millet sevdalısıdır. Varsın birileri Gezi olaylarını devrilişine benzeterek dursun, biz ecdadın izinden yürüyeceğiz. Gençlerimiz kimin, kim olduğunu bilmeye hakkı var. Siz emperyalist ağızlılara hak eden cevabı verecek gençliksiniz. Sultan Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlıyı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e dil uzatana, 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim. O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular. Aynı masada oturdukları halde laf atanlara haddini bildiremediler. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir.
BAŞKAN ERDOĞAN STADIN DIŞINDA KURULAN SAHNEDEN VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim siyasetimizde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, milleti kutuplaştırmak yoktur." dedi.
Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" öncesi Yeni Adana Stadyumu'nun dışında toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Ahde vefa, sınır ve mesafe tanımayan aşkımız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada Adana'ya ayak bastığımız andan itibaren bizi hasretle bağrına basan tüm kardeşlerime, Adanalılara şükranlarımı sunuyorum. Tarımın, bereketin, yüreklerimizi ısıtan güneşin şehri Adana'yı bir başka seviyoruz. Biz bu şehrin yiğitliğini, cesaretini seviyoruz. Biz bu kadim şehrin söz konusu millet ve memleket olunca hep en ön safta olan vatanperver insanlarını seviyoruz." sözleriyle başladı.
Konuşmasında, "Aman Adanalı" türküsünü anımsatan Erdoğan, "Son 20 yılda ne Adana ile ne de diğer şehirlerimizle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Başkaları gibi seçimden seçime vatandaşın kapısını çalanlardan, halini hatırını soranlardan asla olmadık." diye konuştu.
Başbakanlığından itibaren vatandaşın sadece dertlerini, sıkıntılarını değil, sevincini, mutluluğunu da paylaştıklarını anlatan Erdoğan, her fırsatta şehirleri ziyaret ettiklerini, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlarla hasbihal ettiklerini ve hasret giderdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ahdimizi ve kavlimizi yeniledik. Sandıktan çıkan netice ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan ilk günkü aşkla şehirlerimize hizmet götürdük. Adana'yı da bölgesiyle beraber tüm Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirmek için şehrimizin dört bir yanını eserlerle, devasa yatırımlarla donattık. Bugün de aynı hissiyatla, hassasiyetle hareket ediyoruz. Biz bu millete aşığız. Aşık olduğumuz için de dağları delerek bu yola devam ediyoruz. Ferhat gibi, Ferhat Şirin'e aşıktı. Ne yaptı? Dağları deldi ve Şirin'e ulaşmak için engel tanımadı. Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına alet etmek isterken, biz 81 vilayetimizin gençleri ile birlikte buradan kardeşlik mesajları veriyoruz."
"GENÇLERİMİZİN ARASINA NİFAK SOKULMASINA KESİNLİKLE RAZI GÖSTERMEYECEĞİZ"
Birileri nefret ve öfke diliyle konuşurken, kendilerinin tüm Türkiye'ye, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Pir Sultan ve Ahmed-i Hani'nin sevgi diliyle konuştuklarını, "Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim" dediklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Sırtını emperyalistlere ve onların temsilcilerine dayayan muhterislerin 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimizin arasına nifak sokulmasına, fidan gibi delikanlılarımızın heba edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize halel getirmeyecek, bizi ayırmaya çalışanlara meydanı asla terk etmeyeceğiz. Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız.
Bizim siyasetimizde kışkırtmak, gençleri sokağa dökmek yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, milleti kutuplaştırmak yoktur. Biz nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyen değil, sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bugün buraya sadece kucaklaşmaya gelmedik. Aynı zamanda raf ömrü tükenmiş, bayat senaryolarla milletimizi bölmeye heveslenen siyaset simsarlarına da net bir mesaj vermek için geldik. Türkiye'nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmak için geldik, milletimizin çelikten iradesine zincir vurulamayacağını dost, düşman herkese ilan etmek için geldik."
"MEYDANI, SOKAK TERÖRRÜNÜ HARLAMAK İSTEYEN MÜSTEVLİLERE BIRAKMAYIZ"
Konuşmasında alandakilere, "2023 için hazır mıyız? Gümbür gümbür geliyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "Gençlerimizin hayallerine set çekilemeyeceği gerçeğini kimi müflis siyasetçilerin alınlarına kazımak için geldik." dedi.
"Dışarıdan kulaklarına üflenen suflelerle siyasetçilik oynayan çapsızlara buradan sesleniyorum, biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, meydanı, sokak terörünü yeniden harlamak isteyen müstevlilere bırakmayacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz bu ülkeyi birilerinin ihsanıyla kurmadık. Emperyalistlere taşeronluk yapanların kirli emellerine teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edecek ama istiklal ve istikbalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. Her bir gencimizi, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan her bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyacak, kollayacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe omuz omuza yürüyeceğiz. Başkaları yönünü nereye dönerse dönsün bizim milletimizden, milletimizin derin irfanından başka pusulamız yok. Bizim ne kavga siyasetine kurban edilecek ne de küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok. Her gün minarelerinden beş vakit Ezan-ı Muhammediyelerin yükseldiği bu cennet ülke bizim yurdumuz, vatanımız, en değerli varlığımızdır. Türk'üyle Kürt'üyle Laz'ıyla Çerkes'iyle Boşnak'ıyla Arnavut'uyla 85 milyonun her bir ferdi, bizim özbeöz kardeşimizdir. Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır."
"KARDEŞLİK İKLİMİNİN KORUNMASINA İHTİYACIMIZ VAR"
Adana'nın kardeşliğin şehri olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah bugün, bu kutlu mesajların tüm ülke sathına dalga dalga yayıldığı bir mecraya dönüşecek." dedi.
Türkiye'nin gençlerinin, burada sergilediği dayanışmayla kalpleri nasır tutmuş, gözlerini kin ve nefret bürümüş malum çevrelere de hak ettiği cevabı vereceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak her alanda önder, öncü ve lider olabilmemiz için bu kardeşlik ikliminin korunmasına ihtiyacımız var. Ülkemizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tüm dünyanın gıptayla baktığı bir yer haline getirebilmemiz için muhabbetinize ihtiyacımız var. Milletimizi hayalleri ve hedefleriyle buluşturabilmemiz için gençlerimizin kucaklaşmasına ihtiyacımız var. O zaman iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, bizi ayırmaya, bölmeye çalışanlara karşı her zaman diri olacağız."
AK Parti Gençlik Kolları'nın öncülüğünde düzenlenen şölenin, Türk siyasetine damga vuracağına, yeni bir dönemin müjdecisi olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, heyecanlarını artıran, iradelerini güçlendiren, millete ve memlekete hizmet sevdalarını perçinleyen şölende emeği geçenleri tebrik etti
Türkiye'nin 81 ilinden 100 bini aşkın genç Adana Gençlik Şöleni'nde bir araya geliyor.
Büyük Gençlik Şöleni, Adana'da son zamanlardaki en kapsamlı etkinlik olacak.
"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİN KİLİDİ ŞU VEYA BU PARTİ DEĞİL GENÇLERİMİZDİR"
Başkan Erdoğan, "Bu şölende gençlerimizin enerjisinden ve heyecanından bir kez daha istifade etme imkanı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadyumu'ndaki şölenimize davet ediyorum. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Bir başka ifadeyle önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir." ifadelerini kullandı.
Şölenin düzenleneceği Yeni Adana Stadyumu'ndaki hazırlıklar 1,5 ay önce başladı.
"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDAKİ GENÇ KARDEŞLERİMİZİ BURAYA BEKLİYORUZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, büyük şölen öncesi hazırlıkları yerinde inceledi. Çelik, "Stadyum Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır. Bütün genç kardeşlerimizi, Türkiye'nin her tarafındaki genç arkadaşlarımızı, genç kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. İsmine yakışan bir gençlik şölenini burada gerçekleştireceğiz." dedi.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın organize ettiği etkinliğe AK Gençlik'in 81 il teşkilatı mensupları katılacak.
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