Son dakika: Başkan Erdoğan Adana’da! 81 ilden gelen on binlerce gençle buluştu | Gençlerimizin peşkeş çekilmesine izin vermeyiz

BAŞKAN ERDOĞAN STADIN DIŞINDA KURULAN SAHNEDEN VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim siyasetimizde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, milleti kutuplaştırmak yoktur." dedi.

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" öncesi Yeni Adana Stadyumu'nun dışında toplanan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Ahde vefa, sınır ve mesafe tanımayan aşkımız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada Adana'ya ayak bastığımız andan itibaren bizi hasretle bağrına basan tüm kardeşlerime, Adanalılara şükranlarımı sunuyorum. Tarımın, bereketin, yüreklerimizi ısıtan güneşin şehri Adana'yı bir başka seviyoruz. Biz bu şehrin yiğitliğini, cesaretini seviyoruz. Biz bu kadim şehrin söz konusu millet ve memleket olunca hep en ön safta olan vatanperver insanlarını seviyoruz." sözleriyle başladı.

Konuşmasında, "Aman Adanalı" türküsünü anımsatan Erdoğan, "Son 20 yılda ne Adana ile ne de diğer şehirlerimizle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Başkaları gibi seçimden seçime vatandaşın kapısını çalanlardan, halini hatırını soranlardan asla olmadık." diye konuştu.

Başbakanlığından itibaren vatandaşın sadece dertlerini, sıkıntılarını değil, sevincini, mutluluğunu da paylaştıklarını anlatan Erdoğan, her fırsatta şehirleri ziyaret ettiklerini, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlarla hasbihal ettiklerini ve hasret giderdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ahdimizi ve kavlimizi yeniledik. Sandıktan çıkan netice ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan ilk günkü aşkla şehirlerimize hizmet götürdük. Adana'yı da bölgesiyle beraber tüm Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirmek için şehrimizin dört bir yanını eserlerle, devasa yatırımlarla donattık. Bugün de aynı hissiyatla, hassasiyetle hareket ediyoruz. Biz bu millete aşığız. Aşık olduğumuz için de dağları delerek bu yola devam ediyoruz. Ferhat gibi, Ferhat Şirin'e aşıktı. Ne yaptı? Dağları deldi ve Şirin'e ulaşmak için engel tanımadı. Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına alet etmek isterken, biz 81 vilayetimizin gençleri ile birlikte buradan kardeşlik mesajları veriyoruz."