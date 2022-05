Son dakika: Başkan Erdoğan Adana’da! 81 ilden gelen on binlerce gençle buluştu | Gençlerimizin peşkeş çekilmesine izin vermeyiz

"MEYDANI, SOKAK TERÖRRÜNÜ HARLAMAK İSTEYEN MÜSTEVLİLERE BIRAKMAYIZ"

Konuşmasında alandakilere, "2023 için hazır mıyız? Gümbür gümbür geliyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "Gençlerimizin hayallerine set çekilemeyeceği gerçeğini kimi müflis siyasetçilerin alınlarına kazımak için geldik." dedi.

"Dışarıdan kulaklarına üflenen suflelerle siyasetçilik oynayan çapsızlara buradan sesleniyorum, biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, meydanı, sokak terörünü yeniden harlamak isteyen müstevlilere bırakmayacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu ülkeyi birilerinin ihsanıyla kurmadık. Emperyalistlere taşeronluk yapanların kirli emellerine teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edecek ama istiklal ve istikbalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. Her bir gencimizi, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan her bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyacak, kollayacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe omuz omuza yürüyeceğiz. Başkaları yönünü nereye dönerse dönsün bizim milletimizden, milletimizin derin irfanından başka pusulamız yok. Bizim ne kavga siyasetine kurban edilecek ne de küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok. Her gün minarelerinden beş vakit Ezan-ı Muhammediyelerin yükseldiği bu cennet ülke bizim yurdumuz, vatanımız, en değerli varlığımızdır. Türk'üyle Kürt'üyle Laz'ıyla Çerkes'iyle Boşnak'ıyla Arnavut'uyla 85 milyonun her bir ferdi, bizim özbeöz kardeşimizdir. Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır."