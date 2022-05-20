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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'nin son 24 saatlik günlük koronavirüs tablosu duyuruldu. Son tabloya göre 24 saatte (20 Mayıs 2022 tarihinde ) 129 bin 945 Kovid-19 testi yapıldı, 1017 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi ise yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 20 Mayıs 2022 tarihine dair vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (20 MAYIS 2022)

Son tabloya göre 24 saatte 129 bin 945 Kovid-19 testi yapıldı, 1017 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi ise yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI: 1.017

VEFAT SAYISI: 4

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 148

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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