SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (20 MAYIS 2022)

Son tabloya göre 24 saatte 129 bin 945 Kovid-19 testi yapıldı, 1017 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi ise yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI: 1.017

VEFAT SAYISI: 4

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 148