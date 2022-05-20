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Son dakika: Başkan Erdoğan Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile baş başa görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenliyor. Başkan Erdoğan, "Kolombiya, Brezilya'dan son Latin Amerika'da 2. büyük ortağımız. Kolombiya, bölgeye açılan önemli bir kapı konumunda. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız." ifadelerine yer verdi.

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