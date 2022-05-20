Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Bakan Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlarla, iki ülke halklarının kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğuna vurgu yaptı.



Bakan Akar, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirdiğini, Türkiye ve Pakistan arasında askeri iş birliğinin daha da artırılması vurgulandı.

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