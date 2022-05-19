Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç’un hayatı...

23, 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bartın Milletvekili Seçildi. TBMM Adalet Komisyonu Sözcülüğü, Meclis Araştırma ve Soruşturma Komisyonlarında Başkanlık, Başkanvekilliği ve Sözcülük görevlerinde bulundu. AK Parti Grup Disiplin Kurulu Üyeliği ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Halen TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekilidir.

Türk Parlamenterler Birliği Denetim Kurulu Başkanlığı ve Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır..