Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...
Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti Meclis Grubunda görev değişimi yaşandı. Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi..Peki, Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...
Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti Meclis Grubunda görev değişimi yaşandı. Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi.. Peki, Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...
YILMAZ TUNÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
01 Şubat 1971'de Bartın Ulus'ta doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Behiye'dir.
Avukat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.
AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
23, 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bartın Milletvekili Seçildi. TBMM Adalet Komisyonu Sözcülüğü, Meclis Araştırma ve Soruşturma Komisyonlarında Başkanlık, Başkanvekilliği ve Sözcülük görevlerinde bulundu. AK Parti Grup Disiplin Kurulu Üyeliği ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Halen TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekilidir.
Türk Parlamenterler Birliği Denetim Kurulu Başkanlığı ve Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldı.
Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır..
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...
- Galatasaray'da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran'da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Mayıs ayı rakamları ne zaman açıklanacak? MB 6 aylık enflasyon beklenti anketi...
- YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı?
- Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ'nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!
- Maymun çiçeği virüsü nedir? Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler?
- Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi
- DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 DSİ personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? Son açıklamalar...
- Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı?
- Açık cezaevi izinleri son dakika: Adalet Bakanlığı CTE 2022 açık cezaevi Kovid-19 izni uzatılacak mı, bitti mi?
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
- Tarih açıklandı: Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman? EGM PA 2022/1. Dönem bekçilik sağlık bilgi formü ve sınav giriş belgesi