19 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...

Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
ABONE OL
Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç’un hayatı...

Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti Meclis Grubunda görev değişimi yaşandı. Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi..Peki, Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...

Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti Meclis Grubunda görev değişimi yaşandı. Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi.. Peki, Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...

YILMAZ TUNÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

01 Şubat 1971'de Bartın Ulus'ta doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Behiye'dir.

Avukat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.

AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

23, 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bartın Milletvekili Seçildi. TBMM Adalet Komisyonu Sözcülüğü, Meclis Araştırma ve Soruşturma Komisyonlarında Başkanlık, Başkanvekilliği ve Sözcülük görevlerinde bulundu. AK Parti Grup Disiplin Kurulu Üyeliği ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Halen TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekilidir.

Türk Parlamenterler Birliği Denetim Kurulu Başkanlığı ve Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır..

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA