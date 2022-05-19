CHP’li başkan Muammer Ekrem Oran’dan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi

Olaya tanık olan vatandaşlar "Gençlik bayramı değil mi bu? Çocukların arkasından gelin. Başkan bu olur mu?" diyerek tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaşların yanına gelen Başkan Oran'ın vatandaşlara 'Sen kimsin?' diyerek tepki gösterdiği ve yanındaki zabıtalara 'Alın bunu buradan' şeklinde emir verdiği dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışmayacak görüntülere sahne olan olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Av. Yeliz Karataş, "CHP'nin Çeşme Belediye Başkanı Oran, belli ki 19 Mayıs'ı Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı değil; kendi bayramı sanmış! Törenlerde, beraberindeki belediye bandosuyla gençlik bandosunun önüne geçmek istemeleri ve yarattıkları itiş kakış başka türlü açıklanamaz!" ifadelerini kullandı.