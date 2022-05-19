CHP’li başkan Muammer Ekrem Oran'dan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi
CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na gölge düşüren hareket. Başkan Oran'ın belediyenin zabıta bandosunu gençlerin düzenlediği bando gösterisinin önüne geçirmesi tepkilere neden oldu. Kendisine tepki gösteren vatandaşlara 'Sen kimsin?' diyerek tepki gösteren CHP'li Başkan yanındaki zabıtalara da 'Alın bunu buradan' demesi dikkat çekti.
CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda utandıran hareket. CHP'li Başkan, gençlik bayramında gençlerin düzenlediği bando yürüyüşüne engel oldu.
Belediyenin bando yürüyüşünü öne çıkarmak için öğrencilerin düzenlediği gösteriye engel olan CHP'li başkanın engellemesiyle karşılaşan öğretmenler ve çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterirken olay anında kısa süreli bir itiş kakış yaşandığı gözlemlendi.
Olaya tanık olan vatandaşlar "Gençlik bayramı değil mi bu? Çocukların arkasından gelin. Başkan bu olur mu?" diyerek tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaşların yanına gelen Başkan Oran'ın vatandaşlara 'Sen kimsin?' diyerek tepki gösterdiği ve yanındaki zabıtalara 'Alın bunu buradan' şeklinde emir verdiği dikkat çekti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışmayacak görüntülere sahne olan olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Av. Yeliz Karataş, "CHP'nin Çeşme Belediye Başkanı Oran, belli ki 19 Mayıs'ı Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı değil; kendi bayramı sanmış! Törenlerde, beraberindeki belediye bandosuyla gençlik bandosunun önüne geçmek istemeleri ve yarattıkları itiş kakış başka türlü açıklanamaz!" ifadelerini kullandı.
Karataş sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:
Gerçek yüzleri işte böyle ortaya çıkıyor! Atatürk'ü anmak ve gençliğin önünü açmak umurlarında değil! Onlar için varsa yoksa gösteriş! Ego ve şiddet ruhundan ibaretler! Ama iyi bilsinler ki; taşıdıkları bu zihniyete, o önlerine geçmek istedikleri gençlik son verecek!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ'nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!
- Maymun çiçeği virüsü nedir? Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler?
- Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi
- DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 DSİ personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? Son açıklamalar...
- Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı?
- Açık cezaevi izinleri son dakika: Adalet Bakanlığı CTE 2022 açık cezaevi Kovid-19 izni uzatılacak mı, bitti mi?
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
- Tarih açıklandı: Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman? EGM PA 2022/1. Dönem bekçilik sağlık bilgi formü ve sınav giriş belgesi
- Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi?
- 19 Mayıs kutlama mesajları: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri
- Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta EFT/Havele geçer mi?
- Bugün otobüsler bedava mı? 19 Mayıs Perşembe toplu taşıma, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?