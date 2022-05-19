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AK Parti Meclis Grubu'nda görev değişikliği!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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AK Parti Meclis Grubu’nda görev değişikliği!

AK Parti Meclis Grubunda görev değişimi yaşandı. Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi.

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