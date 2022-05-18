Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak tarihimizde yerini alan 19 Mayıs, milletimizin kendi yolunu çizme iradesinin sembolüdür. Samsun'dan başlayıp Ankara'da devam eden, Cumhuriyet'in ilanı ile taçlanan sürecin şanı da, şerefi de, gurur da milletimize aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele zaferinde emeği olan herkesi rahmetle yad ediyorum.
Cumhuriyet bizim ilk değil, son devletimizdir. Çeşitli coğrafyalarda, Kıbrıs başta olmak üzere başka devletler de kurduk.
"2023 FİNAL DEĞİL YENİ BİR BAŞLANGIÇ"
Herhalde iftihar verici bir eser değil mi? Dünyada deniz üzerinde 5 havalimanı var, 2'si bizim ülkemizde. Her ne kadar bazı gafiller bu havalimanına kulp takmaya çalıştılarsa da, biz açılışta milletimizin mutluluğu ve şükran duygularını gördük. O gün resmi rakama göre 70 bin kişinin katıldığı açılış bizim için ayrıca gurur verici oldu. Ülkemizin Karadeniz kıyısındaki son şehirleri olan Rize ve Artvin'e bu havalimanının hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi ve kalkınma adımlarının gayesi 2023'ü Cumhuriyetin zirvesi değil, daha büyük atılımlar için bir başlangıç haline dönüştürmektir. 2023 bizim için final değil, büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir milat ve yeni bir başlangıç, kilit taşı olacaktır. AK Parti'nin kazandığı her seçim esasen böyle bir başlangıçtır.
2023'te bunların defterlerini düreceğiz, siyasetin tozlu raflarına göndereceğiz. Bizim kalbimiz Rabbimiz, gözümüz milletten başka yere dönük olmamıştır, olmayacaktır.
Eser ve hizmet siyasetimizde, istiklal ve istikbal davamızdan taviz vermeden, samimiyet ile çalışacağız, çabalayacağız.
CHP ve şurekası öyle zırva iddialarla, ötyle yalanlarla karşımıza çıkıyor ki, cevap vermeyi zul adlediyoruz.
Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından onanması sonrası bize karşı iftira kampanyası başlattılar. Ettikleri her kem sözün, attıkları adımların hesaplarını vereceklerdir.
Bir SADAT tantanası çıkardı. SADAT TSK'dan emekli bir grup subayın danışmanlık faaliyeti yürütmek için kurduğu bir şirkettir. Bu şirket uzun süre sömürge altında kalmış İslam ülkeleri ile ilgili çalışmalar yapıyor.
CHP'nin başındaki zat, SADAT şirketinin önüne baskın yapar gibi gidip zırvalamıştır. Bunun masum bir gündem oluşturma çabası değil. Türkiye'nin sınırları dışındaki kapsamlı operasyonlarına verilmiş bir cevap olduğunu biliyoruz. Cevaben ve tüm kalbimle diyorum ki; Başaramayacaksınız! SADAT'ın yöneticileri ile yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde, bizim kullandığımız adeta darbeci bir kuruluş olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor. Bay Kemal ne dersen de, sen sabahtan akşama yalanla yatıp kalkıyorsun. Hiçbir zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık. Bu yalanların yine tutmayacak. Siyasi ve ekonomik çelmelerle başaramdığınızı Bay Kemal gibi karikatür bir tip ile elde edemezsiniz.
İstanbul Havalimanı inşaatı başladığından beri sürekli bir yalan rüzgarı esiyor. Burası 80 darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı'ydı. Cumhuriyet döneminden tüm darbecilerin yaptıkları ihaneti gizlemek için kullandıkları en önemli araç hep Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı Evren de aynı yolu izleyerek Yeşilköy Havalimanı'nın ismini Atatürk yapmıştır. Bunların derdi Atatürk ismine sahip çıkmak değil. Bunların derdi Atatürk ismi olsaydı 'Kendilerine Atatürk'ün itleri' diyenlere hesap sorarlardı.
detaylar gelecek...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın bankalar çalışacak mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta EFT/Havale geçer mi?
- Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
- Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü, hastalığı neydi? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı?
- UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? 2022 Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Motorin ve benzine zam var mı? 18 Mayıs benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Uçurumdan atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti! Ölüme giden atlayışı eşi saniye saniye kaydetti
- 19 Mayıs toplu taşıma bedava mı? 19 Mayıs Perşembe günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
- Yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi?
- Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Survivor 2022 All Star final tarihi açıklandı mı?
- 3.231 personel alımı! DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM duyuru sayfası...