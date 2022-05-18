Son dakika! 9 yıl sonra ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor
Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor. Yapılacak ziyaret 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk Bakan ziyareti olması nedeniyle oldukça önem arz ediyor.
Yıllar sonra ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği Mısır'a, Türkiye'den bakan düzeyinde ilk ziyaret Haziran ayı başında gerçekleşecek.
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İslam Kalkınma Bankası 346. İcra Direktörleri ve Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere 1 Haziran'da Mısır'a gidecek.
KRİTİK MÜZAKERELER
Bakan Nebati'nin Şarm El-Şeyh şehrinde gerçekleşecek toplantı marjında Mısır Maliye Bakanı ile de görüşmesi planlanıyor.
YILLAT SONRA İLK
Söz konusu ziyaret, 2013 yılında gerçekleşen darbe sonrası ilişkilerin durma noktasına geldiği Mısır'a, yıllar sonra bakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.
İki ülke arasındaki ilişkiler 8 yıllık aradan sonra 2021 yılında normalleşme sürecine girmiş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet, Mısıra giderek istikşafi görüşmeleri başlatmıştı.
Mısır heyetinin de bu kapsamda Türkiye'ye gelmesi ile yeni bir diyalog süreci başlatılmış ve ilerleyen süreçte karşılıklı olarak büyükelçilerin yeniden atanması konusunda iyi niyetler ortaya konmuştu.
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