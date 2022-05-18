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Son dakika: Emine Erdoğan: Müzeler, halk eğitiminin önemli bir merkezi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan: Müzeler, halk eğitiminin önemli bir merkezi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ziyaretinde, "Müzeler, halk eğitiminin önemli bir merkezi. Mesela, bu çatı altında kadın girişimcilere cam zanaatının öğretilmesi, kültür aktarımının ve zanaatın yaşatılma çabasının kıymetli bir örnekliğidir. Kültüre ve tarihe böyle büyük bir hizmetin, milattan önce 3 bin yılına uzanan Kaman'da yürütülmesi son derece sevindirici" dedi.

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