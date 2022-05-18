19 Mayıs’ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Yarın köprü ve otoyollar bedava mı olacak?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bu seneye dair herhangi bir açıklama henüz gelmezken geçtiğimiz yıla bakıldığında toplu taşıma içerisinde yer alan metro, metrobüs, Marmaray ve otobüslerin 19 Mayısta ücretsiz olarak kullanıldığı biliniyor.

Konuyla ilgili Ankara, İzmir ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden bir açıklama gelmezken 19 Mayısta toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.