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19 Mayıs'ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Yarın köprü ve otoyollar bedava mı olacak?

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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19 Mayıs’ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Yarın köprü ve otoyollar bedava mı olacak?

19 Mayıs'ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil olarak sayıldığından okullar ve işyerlerinde çalışmaya ara verilecek. Milli bayramlardan biri olan bu özel günde geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Yarın köprü ve otoyollar bedava mı olacak?

19 Mayıs'ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Yarın köprü ve otoyollar bedava mı olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs toplu taşıma ücretleri gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda resmi tatilde olacaklar köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Yarın köprü ve otoyollar bedava mı olacak?

19 MAYIS'TA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs'ta köprü ve otoyollar için son dakika açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bu seneye dair herhangi bir açıklama henüz gelmezken geçtiğimiz yıla bakıldığında toplu taşıma içerisinde yer alan metro, metrobüs, Marmaray ve otobüslerin 19 Mayısta ücretsiz olarak kullanıldığı biliniyor.

Konuyla ilgili Ankara, İzmir ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden bir açıklama gelmezken 19 Mayısta toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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