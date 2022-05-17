17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Teröristlere sınırda geçit yok! 32 şüpheli sınırda yakalandı

Son dakika: Teröristlere sınırda geçit yok! 32 şüpheli sınırda yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Teröristlere sınırda geçit yok! 32 şüpheli sınırda yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne’de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25’inin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA