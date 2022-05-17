CHP'nin sahte gündem üretme çabası! Vatandaş "şov eylemine" karşılık vermedi

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında katıldığı TV programında Atatürk Havalimanı hakkında yaptığı konuşmasında şunları söylemişti: "(…) Havalimanını millet bahçesi olarak düşünüyor. Bizim telefonlarımızı dinledikleri için orayı ne yapacağımızı onlar kalkıp böyle bir açıklama yapıyorlar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı, binalarımızın şekli bile dahil üzere… Büyükşehir belediye başkanımız açıklayacak. Bu önemli bir iddia. Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin tüm planları fotoğraflarıyla beraber nerede neyin yapılacağı hazırlandı. Yer aynı. Onların projelerini bilmiyoruz. Bizim projemiz olağanüstü güzel proje. (…)

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