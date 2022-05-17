CHP'nin sahte gündem üretme çabası! Vatandaş "şov eylemine" karşılık vermedi
Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi yapılması projesine karşı olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün partisinin il başkanlığı ile eylem düzenledi. Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya rağmen CHP'liler eyleme ilgi göstermedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kaftancıoğlu’nun millet bahçesi protestosu çağrısına 750 kişinin katıldığını fotoğrafla açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olmasına karşı çıkarak sosyal medyadan çağrıda bulunup CHP'lileri protestoya davet etmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Kaftancıoğlu'nun millet bahçesi protestosu çağrısına 750 kişinin katıldığını fotoğrafla açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) farklı iddialarda bulunarak Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılmasına karşı olduğunu belirtti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise sosyal medya platformu Twitter'dan havalimanında millet bahçesini protesto için bir açıklama yaparak çağrıda bulundu. Kaftancıoğlu sosyal medyadan "Yarın saat: 11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"SADECE 750 KİŞİ KATILDI!"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olmasına karşı basın açıklamalı protestosu sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak sosyal medyadan protestoya sadece 750 kişinin katıldığını açıkladı. Dağ sosyal medyadan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Çark politikası' kendi örgütünü bile bezdirdi. 2018 yılında 'Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi bizim projemizdi' diyen CHP'nin Millet Bahçesi kararını protestosuna sadece 750 kişi katıldı. Bot hesaplar sahaya inemeyince, bunlar normal tabi" dedi.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında katıldığı TV programında Atatürk Havalimanı hakkında yaptığı konuşmasında şunları söylemişti: "(…) Havalimanını millet bahçesi olarak düşünüyor. Bizim telefonlarımızı dinledikleri için orayı ne yapacağımızı onlar kalkıp böyle bir açıklama yapıyorlar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı, binalarımızın şekli bile dahil üzere… Büyükşehir belediye başkanımız açıklayacak. Bu önemli bir iddia. Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin tüm planları fotoğraflarıyla beraber nerede neyin yapılacağı hazırlandı. Yer aynı. Onların projelerini bilmiyoruz. Bizim projemiz olağanüstü güzel proje. (…)
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