Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Bağcılar İnönü Mahallesi 425. Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katı oldu. Adreslerde yapılan aramalar sonrasında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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