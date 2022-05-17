Son dakika: Arda Turan'ın babaevi kaçak çıktı! Annesi Yüksel Turan 5 yıl hapisle yargılanacak
Son dakika haberi... Futbolcu Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki babaevinde kaçak kat olduğu ortaya çıktı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı ortaya çıktı. Savcılık binanın sahibi Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Futbolcu Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki babaevinde kaçak kat olduğu ortaya çıktı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığında görevli çalışanlar Arda Turan'ın ailesinin yaşadığı ikamette bir takım incelemelerde bulundu. 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.
BİNANIN BİR KISMI KAÇAK YAPI ÇIKTI
Atakan Irmak'ın haberine göre; 24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÇATI KATINDA KAÇAK YAPILAŞMA
Savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı. Yapılan incelemeler sonunda Bayrampaşa ilçesinde bulunan futbolcu Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'a kayıtlı bulunan binada kaçak yapılaşmaya gidildiği anlatıldı. İncelemede binanın çatı arası piyesinin ölçülerinin yeni tarihli olarak değiştirilerek kaçak kata dönüştürüldüğü belirlendi.
ANNE TURAN'IN 5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme yapılan yargılamada söz konusu kaçak yapılaşmanın yerinde incelenerek keşifte bulunulmasına karar verdi.
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