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Son dakika: Canlı bomba eylemi yapacaklardı! 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Son dakika: Canlı bomba eylemi yapacaklardı! 3 DEAŞ’lı terörist yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.

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