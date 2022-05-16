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Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo: 16 yıldız 16 Türk Devleti’ni temsil ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Savunma Sanayii Başkanlığı’na yeni logo: 16 yıldız 16 Türk Devleti’ni temsil ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) logosunu yeniledi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti'ni sembolize etmektedir." denildi.

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