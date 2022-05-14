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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu’nda 85 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu’nda 85 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki sıcak gelişmeler hakkında son dakika açıklaması yaptı.

Bakanlık operasyon bölgesinde toplam 85 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi." denildi.

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