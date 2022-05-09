Son dakika | Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı'da 11 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu, aralarında sözde PKK’nın Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Ağrı dağı kırsalında, 19 Şubat tarihinde Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "EREN KIŞ-9 (AĞRI DAĞI) ŞEHİT J.ASB.KD.ÇVŞ. EMRE DOKUMACI" Operasyonu başlatılmış, Erzurum Jardarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.592 personel ve 82 tim görev almıştı.
Yürütülen operasyon kapsamında PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde ve "Y" harfi şeklindeki mağara tespit edildi. Teröristlerin barındığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
*MAĞARA ÇEMBERE ALINDI*
Teröristlerin yaşadığı yer altındaki doğal mağara bölgesi, komandolar tarafından önce çembere alındı. Teröristlere "teslim ol" çağrıları yapıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın yerler bombalandı.
"80 GÜN SÜRDÜ14 BİN 770 KAMYON HAFRİYAT ÇIKARILDI*
100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 km yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi.
80 gün 6.636 saat süren çalışmalar sonucu, bölgeden 14.770 kamyon hafriyat çıkarılarak yer altı mağarası ortaya çıkarıldı.
Ayrıca, genişletilen operasyon kapsamında komandolar tarafından bölgedeki tüm mağara ve yeraltı sığınakları da tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.
*İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU MORAL ZİYARETİNDE BULUNDU*
Jandarma ekiplerince gizli ve her aşaması titizlikle yürütülen operasyon esnasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgeye giderek, yerinde incelemelerde bulundu, operasyon hakkında bilgi aldı, birliklere moral verdi.
*Ağrı Grubu etkisiz hale getirildi*
09 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanan operasyon sonucunda; bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Operasyonda; 28 adet sığınak-depo-barınak imha edildi, 23 adet Mayın-EYP, 2 adet termal dürbün, 2 adet silah üstü dürbün, 2
adet büyük telsiz, 4 adet küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
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