Son dakika | Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı’da 11 terörist etkisiz hale getirildi

"80 GÜN SÜRDÜ14 BİN 770 KAMYON HAFRİYAT ÇIKARILDI*

100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 km yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi.

80 gün 6.636 saat süren çalışmalar sonucu, bölgeden 14.770 kamyon hafriyat çıkarılarak yer altı mağarası ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, genişletilen operasyon kapsamında komandolar tarafından bölgedeki tüm mağara ve yeraltı sığınakları da tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.