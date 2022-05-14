Yavuz obüsü testleri başarıyla geçti! Türk ordusu için daha güçlü daha etkili oldu

İHRACATA HAZIRLANIYOR

Yurt dışı pazarın ihtiyaç ve talepleri de değerlendirilerek üretilen Yavuz'un, ihracatı da gündemde. Yavuz'un yurt dışı satışı için görüşmeler yürüten MKE AŞ, bir ülkedeki görüşmelerde sona geldi. Şirket, Yavuz ile ihracat başarısı yakalayan ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.