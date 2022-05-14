Yavuz obüsü testleri başarıyla geçti! Türk ordusu için daha güçlü daha etkili oldu
Türkiye'nin hayran bırakan savunma sanayisi bu kez yeni obüsüyle dikkat çekti. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, muharabe sahasında etkiyi ve ihracat alanındaki gücü artırmak için Yavuz obüsünü geliştirdi. İşte Türk ordusunun yeni gücü Yavuz obüsünün özellikleri.
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ), Fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi.
155 MİLİMETRE 52 KALİBRE SİLAH SİSTEMİ YER ALIYOR
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yavuz'da, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.
Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi, 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti.
MEVZİ DEĞİŞTİRMESİ EN FAZLA 2 DAKİKA SÜRÜYOR
Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor.
MENZİLİ DAHA DA ARTACAK
MKE AŞ öz kaynaklarıyla geliştirilen Yavuz obüsü, yüksek mobilite kabiliyetinin yanı sıra düşük bakım onarım ve nakliye avantajları sağlıyor.
Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. MOD 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor.
18 mühimmat kapasitesi bulunan Yavuz obüsü tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.
MKE AŞ, silah sistemi ve mühimmat konusundaki çalışmalarıyla obüsün menzilini yakın zamanda yaklaşık 2 katına çıkaracak.
İHRACATA HAZIRLANIYOR
Yurt dışı pazarın ihtiyaç ve talepleri de değerlendirilerek üretilen Yavuz'un, ihracatı da gündemde. Yavuz'un yurt dışı satışı için görüşmeler yürüten MKE AŞ, bir ülkedeki görüşmelerde sona geldi. Şirket, Yavuz ile ihracat başarısı yakalayan ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.
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