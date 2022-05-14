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Son dakika: Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

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Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Son dakika: Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani’den Başkan Erdoğan’a teşekkür

Son dakika haberi... Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür dileklerini iletti.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan'ın kendisini kapıda karşıladığı fotoğrafı paylaşan Şeyh Temim, "Sıcak karşılamadan ötürü sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Şeyh Temim, şöyle devam etti:

"İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE EVRENSEL MESELELER..."
"Bugün kardeşim Sayın Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldik. Görüşmede ikili ilişkiler ile kardeş iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve evrensel meselelerle ilgili son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk."



VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şeyh Temim'i Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşılamış, bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
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