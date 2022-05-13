Son dakika: Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Al Sani ile görüştü! İşte ilk görüntüler
Son dakika haberi... Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü. Başkan Erdoğan ve Al Sani Atatürk Kültür Merkezi'nde "Zindandan Mehmed'e Mektup" Sergisi ve "Reis Bey" tiyatrosunun gösterimine katılacak.
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
İkili daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde "Zindandan Mehmed'e Mektup" Sergisi ve "Reis Bey" tiyatrosunun gösterimine katılacak.
KATARLI BÜYÜKELÇİ ZİYARETİ DEĞERLENDİRDİ
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin Türkiye'ye ziyaretinin ikili ilişkiler ve önemli konularda sürekli koordinasyon ve büyük yakınlaşma getireceğini belirtti.
Büyükelçi Al Sani, yaptığı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin Türkiye ziyaretinin, dünyanın her düzeyde büyük zorluklar ve zor zamanlardan geçtiği, bu zorluklarla yüzleşmek ve bunlara karşı koymak için yapıcı iş birliği ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişi gerektiren bir döneme denk geldiğini ifade etti.
Ziyaretin ikili ilişkilerle önemli konulardaki sürekli koordinasyon ve bu konulara yönelik tutumlarda büyük yakınlaşma bağlamında gerçekleşeceğini vurgulayan Büyükelçi Al Sani, Katar-Türkiye ilişkilerinin dayanıklılığı, sürdürülebilirliği, tüm sektörlerdeki stratejik iş birliğinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel birçok dosyadaki büyük uyumundan övgüyle söz etti.
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