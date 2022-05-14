ABD temasları sonrası AK Parti’den flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular





Ala, Türkiye'ye F-16 satışına olumsuz bir görüş ile karşılaşıp karşılaşmadıkları sorusuna, "Hayır yoktu, şu açık olarak anlaşılmış: Ukrayna-Rusya savaşında yani bölgesel çatışmalarda ortaya çıkan dışsal eksi etkinin bütün Avrupa'yı kapsadığı bir dönemde, Türkiye'nin inisiyatif alabilirliğinin hayati önemi ortaya çıkmış." değerlendirmesinde bulundu. Ala ayrıca, bu süreçte karşılaşılabilecek muhtemel sorunların iki ülkedeki siyasi ve diplomatik kapasitelerin kullanılması yoluyla aşılacağına inandığını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI ARTMIŞ DURUMDA"

Türkiye'nin boğazlarda uluslararası hukukun vurgulanması yönündeki inisiyatifinin saygıyla karşılandığına işaret eden Ala, "Hem uluslararası ilişkilerde bölgesel ve küresel barışı destekleyici sağlam inisiyatif hem de uluslararası hukuk zemininde bunu gerçekleştirme arzumuz ve kararlılığımız, Türkiye'nin ağırlığını artırmış durumda." diye konuştu.

"Türkiye bölgesindeki bir denkleme girince sonuç değişiyor." ifadesini kullanan Ala, artık Türkiye'nin yer almadığı bir denklemin bir sonuca ulaşma imkanı olmadığına dikkati çekti.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNE KARŞI TÜRKİYE'NİN TUTUMU

Ala, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki tutumunun son derece açık ve anlaşılır olduğuna işaret ederek, bu ülkelerin PKK terör unsurlarıyla olan ilişkilerini çok net bir şekilde gözden geçirmeleri ve bunlara son vermeleri gerektiğini belirtti.

Bu ülkelerin güvenlik endişelerini giderilmesi için NATO'ya girme talepleri olduğunu ifade eden Ala, "Ama Türkiye'nin de yıllardır yaşadığı terör sorunu var ve bu terör sorununun bu ülkeler tarafından yeterince, Türkiye'nin arzu ettiği şekilde anlaşılmadığı ve yeterince ehemmiyet gösterilmediği kanaati de herkeste var ve bunun kanıtları da var." ifadelerini kullandı.

Efkan Ala, sürecin henüz çok yeni olduğunu ve bundan sonraki süreç yönetiminin ne şekilde ilerleyeceğine bakılması gerektiğini söyledi.

İsveçli bir bakanın kısa süre önce bir PKK etkinliğine katıldığını hatırlatan Ala, "Biz bekliyoruz ki bu ülkelerin güvenlik endişelerini ciddiye aldığımız kadar onlar da bizim güvenlik endişelerimizi ciddiye alsınlar, biz de onları ciddiye alalım." değerlendirmesini yaptı.