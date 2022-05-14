Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak? Mayıs ayı tarımsal destek ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika açıkladı...
Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Destekleme ödemeleri için beklenen açıklama Bakan Vahit Kirişci'den geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri için detayları paylaştı. Peki, Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak? Mayıs ayı tarımsal destek ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika açıkladı...
Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak? Mayıs ayı tarımsal destek ödemeleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarımsal destekleme ödemeleri için son dakika açıklaması Vahit Kirişci'den geldi. Bakan Kirişçi, yaklaşık 3,2 milyar lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin tarihini resmi Twitter hesabından duyurdu. Peki, Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak? Mayıs ayı tarımsal destek ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika açıkladı...
DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL´lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.
Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, yağlı tohumlu bitkiler desteği (pamuk, ayçiçeği, kanola, aspir) 2 milyar 963 milyon 2 bin 192 lira, katı organik gübre desteği 195 milyon 77 bin 205 lira, kırsal kalkınma desteği 8 milyon 900 bin 947 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 6 milyon 308 bin 817 lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 2 milyon 13 bin 346 lira ve hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 374 bin 785 lira olarak belirlendi.
Yapılan destekleme ödemeleriyle yılın ilk 5 ayında, 2022 yılı bitkisel üretim destekleri bütçesinin yüzde 91'inin ödemesi tamamlanacak.
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