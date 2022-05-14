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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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