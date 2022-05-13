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Son dakika: Türkiye'den Paris Başkonsolosluğuna saldırıya tepki! Bakan Çavuşoğlu: Somut adımlar görmek istiyoruz

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: Türkiye’den Paris Başkonsolosluğuna saldırıya tepki! Bakan Çavuşoğlu: Somut adımlar görmek istiyoruz

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris Başkonsolosluğuna saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Fransa'dan somut adım bekliyoruz. Cezalarını çekmeliler." dedi. ABD'nin PKK'nın el koyduğu bölgeler için yaptırım muafiyeti getirmesine de sert çıkan Bakan Çavuşoğlu, "PKK'yı meşrulaştırma çabasıdır" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki meydana gelen "Başkonsolosluğa saldırı" hakkında açıklamalarda bulundu.

FRANSA'YA ÇAĞRI

Paris Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Misyonların korumasının sorumluluğu ev sahibi ülkededir. Fransa'nın bu saldırıyı gerçekleştirenleri yakalaması gerekiyor. Saldırganların hukuk önünde hesap vermesi gerekiyor. Fransa'nın Ankara'daki maslahatgüzarını bakanlığımıza davet ettik, beklentilerimizi açıkça ilettik. Böyle bir saldırının tekrar etmemesi için gereken önlemleri almaları gerektiği hatırlatıldı." dedi.

ABD'NİN YPG/PKK ADIMI

ABD'nin PKK /YPG adımıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Yaptırımların esnetilmesi gereken bölge İdlib. PKK/YPG'yi meşrulaştırma çabası olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şu ifadelerle devam etti;

Rejimin kontrol etmediği bölgelerde ayrımcılık yapıyorlar. PKK/YPG'nin ağırlığı olduğu yerde kararlarını esnetiyorlar. Sezar yasasısın ya da yaptırımlarının esnetilmesi söz konusu. İdlib'de milyonlarca yerinden edilmiş insan var. Biz briket ev yapıyoruz. Uluslararası toplumun buna destek vermesi gerekiyor. Bu bölgeye esneklik gösteriyorlar mı? Hayır. Gerekçe ne? Niye burası dışarıda tutuluyor? Bu tür destek olsa göçmenler evlerine daha çabuk dönecek. Kimseyle istişare etmeden belli saiklerle alınmış karardır. İnsani yardımlar BM ile birlikte Hatay Türkiye üzerinden gidiyor. Hal böyle iken bu bölgenin hariç tutulması anlamlıdır. Sebebi de bellidir.

PKK İLTİSAKLI OLUŞUMLAR SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Kaynaklar, saldırıyı PKK iltisaklı oluşumların üstlendiği bilgisinin edinildiğini aktardı. Hauts-de-Seine Valiliğinin Twitter hesabında, Vali Laurent Hottiaux'nun, Türkiye'nin Boulogne-Billancourt kentindeki Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınadığı paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, Türkiye Başkonsolosu ve konsolosluk personeline dayanışma mesajının iletildiği kaydedildi.

Fransa’da Türk Paris Başkonsolosluğuna saldırdı FRANSA'DA TÜRK PARİS BAŞKONSOLOSLUĞUNA SALDIRDI
Türkiye’nin Paris konsolosluğuna saldırı TÜRKİYE'NİN PARİS KONSOLOSLUĞUNA SALDIRI

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