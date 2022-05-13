Son dakika: Türkiye’den Paris Başkonsolosluğuna saldırıya tepki! Bakan Çavuşoğlu: Somut adımlar görmek istiyoruz

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şu ifadelerle devam etti;

Rejimin kontrol etmediği bölgelerde ayrımcılık yapıyorlar. PKK/YPG'nin ağırlığı olduğu yerde kararlarını esnetiyorlar. Sezar yasasısın ya da yaptırımlarının esnetilmesi söz konusu. İdlib'de milyonlarca yerinden edilmiş insan var. Biz briket ev yapıyoruz. Uluslararası toplumun buna destek vermesi gerekiyor. Bu bölgeye esneklik gösteriyorlar mı? Hayır. Gerekçe ne? Niye burası dışarıda tutuluyor? Bu tür destek olsa göçmenler evlerine daha çabuk dönecek. Kimseyle istişare etmeden belli saiklerle alınmış karardır. İnsani yardımlar BM ile birlikte Hatay Türkiye üzerinden gidiyor. Hal böyle iken bu bölgenin hariç tutulması anlamlıdır. Sebebi de bellidir.