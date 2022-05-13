Ankara'da “İnek bayramı” adı altında provokasyon! İslami değerleri hedef almak istediler
GÜNDEM A Haber
Ankara Üniversitesi'nde bir grup "İnek bayramı" adı altında İslami değerlerle alay etmeye çalıştı. Ancak duruma tepki gösteren öğrenciler, 2016 yılında da bir benzeri yaşanan provokasyona müsade etmedi.
Kıyafetleriyle, kahkahalarıyla, söyledikleriyle toplumsal değerleri hedef aldılar.
Ankara Üniversitesi'nde "İnek bayramı" adı altında İslami değerlerle alay etmeye çalışan gruba müslüman öğrenciler izin vermedi.
PROVOKATÖR YİNE SAHNEDE
Daha önce 2016 yılında da benzer eylemi gerçekleştirdiği için hakkında suç duyurusunda bulunulan ve üniversiteden ceza alan Mehmet Can Tan geçtiğimiz aylarda beraat etmişti.
Geçtiğimiz gün yine aynı provokasyonu sergilemeye çalışan Mehmet Can Tan ve beraberindekiler bu kez başaramadı.
Sarık ve cübbe kullanılarak İslami değerlerle alay edilmesine Müslüman öğrenciler geçit vermedi. Yaşananların ardından üniversite yönetimini de soruşturma başlattı.
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