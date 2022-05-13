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Ankara'da “İnek bayramı” adı altında provokasyon! İslami değerleri hedef almak istediler

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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Ankara’da “İnek bayramı” adı altında provokasyon! İslami değerleri hedef almak istediler

Ankara Üniversitesi'nde bir grup "İnek bayramı" adı altında İslami değerlerle alay etmeye çalıştı. Ancak duruma tepki gösteren öğrenciler, 2016 yılında da bir benzeri yaşanan provokasyona müsade etmedi.

Kıyafetleriyle, kahkahalarıyla, söyledikleriyle toplumsal değerleri hedef aldılar.

Ankara Üniversitesi'nde "İnek bayramı" adı altında İslami değerlerle alay etmeye çalışan gruba müslüman öğrenciler izin vermedi.

Ankara’da “İnek bayramı” adı altında provokasyon! İslami değerleri hedef almak istediler

PROVOKATÖR YİNE SAHNEDE

Daha önce 2016 yılında da benzer eylemi gerçekleştirdiği için hakkında suç duyurusunda bulunulan ve üniversiteden ceza alan Mehmet Can Tan geçtiğimiz aylarda beraat etmişti.

Ankara’da “İnek bayramı” adı altında provokasyon! İslami değerleri hedef almak istediler

Geçtiğimiz gün yine aynı provokasyonu sergilemeye çalışan Mehmet Can Tan ve beraberindekiler bu kez başaramadı.

Ankara’da “İnek bayramı” adı altında provokasyon! İslami değerleri hedef almak istediler

Sarık ve cübbe kullanılarak İslami değerlerle alay edilmesine Müslüman öğrenciler geçit vermedi. Yaşananların ardından üniversite yönetimini de soruşturma başlattı.

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