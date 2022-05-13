Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! Sosyal yardımlar kimlere dağılıyor? DİAYDER davasında 4. duruşma tamamlandı

"İBB SULTAN" KİM?

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ekrem Baran ile WhatsApp yazışmasında konuştuğu tespit edilen "İBB Sultan" olarak kayıtlı telefon hattını kimin kullanıldığının belirlenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına, bu hattı kullanan kişinin bir sonraki celse duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da Ekrem Baran ile "İBB Sultan" arasında WhatsApp yazışmalarına dayanak olan ses kaydını ve buna dair çözüm tutanaklarını isteme kararı aldı.