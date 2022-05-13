Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! Sosyal yardımlar kimlere dağılıyor? DİAYDER davasında 4. duruşma tamamlandı
Mahkeme heyeti, İBB tarafından dağıtılan sosyal yardımların kayıtlarını İBB Başkanlığından sorma kararı aldı. 23 sanıktan 5’inin İBB’de gassal olarak işe alındığı ortaya çıkmıştı. İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı iddia edilmişti.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4. duruşma tamamlandı. Sanıkların savunma ve taleplerinin ardından mahkeme heyeti bir dizi karar aldı. Heyet, İBB tarafından dağıtılan sosyal yardımların herhangi bir sisteme kayıtlı olup olmadığını, sistem dışı veya elden yardım dağıtılıp dağıtılmadığını, elden dağıtımlarda buna dair bir kayıt tutulup tutulmadığını İBB Başkanlığından sormayı kararlaştırdı.
"İBB SULTAN" KİM?
Mahkeme heyeti, sanıklardan Ekrem Baran ile WhatsApp yazışmasında konuştuğu tespit edilen "İBB Sultan" olarak kayıtlı telefon hattını kimin kullanıldığının belirlenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına, bu hattı kullanan kişinin bir sonraki celse duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.
Heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da Ekrem Baran ile "İBB Sultan" arasında WhatsApp yazışmalarına dayanak olan ses kaydını ve buna dair çözüm tutanaklarını isteme kararı aldı.
GİZLİ TANIKLAR DİNLENECEK
Bir sonraki celsede 3 gizli tanığın da dinlenileceği belirtildi. Kararda ayrıca, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve daha sonra bu dava ile birleşen DİAYDER üyelerinin dosyalarıyla ilgili savunmaların bir sonraki celse alınmaya devam edileceği belirtildi.
TUTUKLULUĞA DEVAM
Tutuklu sanıklar Ekrem Baran, Ali Fuat Hatip, Hafit Tunç ve Mehmet Emin Aslan'ın tahliye talepleri reddedildi. Rıza Oğur ve Fahrettin Ülgün hakkındaki ev hapsi kararının devamına karar verildi. Aydın Ayhan ve Mehmet İnan hakkındaki karakola imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol kararı ise kaldırıldı. Tüm tutuksuz sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının da devamına hükmedildi. Duruşma 17 Haziran'a ertelendi.
İBB YÖNETİCİLERİ DE SORUŞTURULUYOR
Haklarında dava açılan 23 sanıktan 5'inin, İBB'de gassal olarak işe alındığı ortaya çıkmıştı. 18 Mart'ta yapılan bir önceki duruşmasında İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın tanık olarak dinlenmişti.
Mahkeme heyeti, daha sonra Saltık ve Taşkın hakkında da soruşturma yürütülmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunmuştu. Taşkın ve Saltık DİAYDER üyesi bazı sanıklara İBB'de kadro verilmesinden sorumlu tutuluyor.
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