13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Terör hedefleri darmadağın! 52 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Terör hedefleri darmadağın! 52 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
ABONE OL
Son dakika | Terör hedefleri darmadağın! 52 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhal ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA