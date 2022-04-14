14 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: DİAYDER'in 3 yöneticisi hakkında 'güveni kötüye kullanmak' suçundan dava açıldı

Son dakika: DİAYDER'in 3 yöneticisi hakkında 'güveni kötüye kullanmak' suçundan dava açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2022
ABONE OL
Son dakika: DİAYDER’in 3 yöneticisi hakkında ’güveni kötüye kullanmak’ suçundan dava açıldı

Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER) Başkanı Ekrem Baran, eski başkan Mehmet Şimşek ve sayman Rıza Oğur hakkında 'Güveni kötüye kullanmak' suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede bağış paralarının dernek kasasında olmadığı, nereye harcandığına ilişkin bir belgeye de ulaşılamadığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA