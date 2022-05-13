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Balyoz davasında flaş gelişme! Aralarında Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu davada savcı mütalaasını verdi

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Balyoz davasında flaş gelişme! Aralarında Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu davada savcı mütalaasını verdi

Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

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