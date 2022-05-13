Son dakika: Gri listedeki DHKP-C’li CHP’nin örgüte desteğini deşifre etti: Belediyelerden koli geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarınca ikna edilip itirafçı olan gri listedeki DHKP-C'li K.K., örgütün KHK'lılarla ilgili özel bir birim oluşturduğunu anlattı. İtirafçının beyanına göre; terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili çalışma yapan ve kamuya geriye dönüş vaat eden CHP ve İYİ Parti'nin ardından, DHKP-C de KHK'lılarla ilgili birim kurdu. Örgüte katılımın azaldığı ve örgütlenme sorunu yaşandığı bilgisini veren K.K., DHKP-C'nin KHK'lılar ve ailelerini, "Sizin haklarınızı savunuyoruz" bahanesiyle örgüte çekmeye çalıştığını söyledi.