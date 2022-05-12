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Türkiye'nin ilk başörtülü valisi atandı! Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Türkiye’nin ilk başörtülü valisi atandı! Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye’nin ilk başörtülü valisi olarak Afyonkarahisar'a atandı

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