12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: Görevden alınan ve görev yeri değişen valiler kimler? İşte yeni atanan valiler

Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: Görevden alınan ve görev yeri değişen valiler kimler? İşte yeni atanan valiler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2022
ABONE OL
Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: Görevden alınan ve görev yeri değişen valiler kimler? İşte yeni atanan valiler

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, 9 ilin valisi merkeze çekildi, 10 ilin valisi yer değiştirdi. Bu gelişmelerin ardından yeni atanan valiler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, görevden alınan ve görev yeri değişen valiler kimler? İşte yeni atanan valiler isim lsitesi...

Valiler Kararnamesi 2022 son dakika... Yeni vali atamaları ve bazı illerde bulunan valilerin yer değiştirdiği 2022 Valiler Kararnamesi yayımlandı. Resmi Gazete'nin 12 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi'nin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, görevden alınan ve görev yeri değişen valiler kimler? İşte yeni atanan valiler isim lsitesi...

VALİLER KARARNAMESİ 2022

İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi'nin detayları:

Kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyonkarahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a, Mülkiye Müfettişi Tuncay Akkoyun ise Karaman'a vali oldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp Batman Valiliğine, Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır Valiliğine, Malatya Valisi Aydın Baruş Isparta Valiliğine, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Valiliğine, Batman Valisi Hulusi Şahin Malatya Valiliğine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Mersin Valiliğine, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Sivas Valiliğine, Sivas Valisi Salih Ayhan Şanlıurfa Valiliğine, Kırklareli Valisi Osman Bilgin Şırnak Valiliğine, Tokat Valisi Ozan Balcı ise Van Valiliğine atandı.

Kararnameyle vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA