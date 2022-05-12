Türkiye’nin Deniz Aslanı Tatbikatı’nı 19 ülkeden gözlemci izliyor

Tatbikatta; Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri, iki ulaştırma uçağı, muharip uçak, Jandarma Genel Komutanlığı bir arama kurtarma helikopteri ile sahil Güvenlik Komutanlığından iki korvet, sekiz bot, dört helikopter, iki uçak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından bir bot ile arama kurtarma ihtisaslı personel görev alıyor.