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Son dakika | Eski futbolcu Sezer Öztürk 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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Son dakika | Eski futbolcu Sezer Öztürk 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberi...Futbolcu Sezer Öztürk, "tahrik altında kasten öldürme", "tahrik altında yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından toplamda 14 yıl 7 Ay hapis cezasına çarptırıldı.

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