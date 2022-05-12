Son dakika: Casusluktan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında flaş karar! Tutuklanacak mı?

Bir istihbarat servisinin yazışmasında 'Gurmet' kod adıyla bahsedilen DEVA Partili Metin Gürcan'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

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Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verildi.