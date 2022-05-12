Son dakika: Casusluktan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında flaş karar! Tutuklanacak mı?
Son dakika haberleri... Bir istihbarat servisinin yazışmasında 'Gurmet' kod adıyla bahsedilen DEVA Partili Metin Gürcan'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
Bir istihbarat servisinin yazışmasında 'Gurmet' kod adıyla bahsedilen DEVA Partili Metin Gürcan'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
Detaylar gelecek...TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti.
İtiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.
Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.
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