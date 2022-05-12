CHP’den iki yüzlü mülteci yaklaşımı! Partinin raporu Kılıçdaroğlu’nu yalanladı

"Sığınmacı ve mülteciler konusu; hak temelli ve kalıcı çözümleri arayan bir anlayışla ele alınmalıdır. Mültecilere yapılan yardımlar bir lütuf gibi sunulmamalıdır. Yardımlar devletin sosyal yardımları kapsamına dâhil edilmeli ve hak temelli olmalıdır."

"Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurularak mülteci ve sığınmacıların toplumsal yaşama uyumunu sağlamak üzere makro politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Çünkü kamu kurum ve kuruluşlarının göç konusunda makro ve mikro düzeylerde yapabilecekleri ve imkânları farklılık göstermektedir.

Tüm bunların entegre edilmesi ve kurumların görev ve sorumluluklarının yeniden belirlenerek tek elden yürütülmesi gerekmektedir."