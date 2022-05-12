Yandaş anketçilere CHP’den 650 milyon TL! 3 yılda para dağıttılar





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

-AK Parti seçim sürecinde sık sık anket paylaşan bir parti değil. Ama sık sık araştırma yaptırdığınızı biliyoruz. Bizimle paylaşacağınız bir araştırma var mı?

Oy oranımız %40'a tırmanıyor, inşallah 40'ı da aşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı kesin olan sadece bir kişi var, oda Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Başka bir isim belli olmadığı için biz araştırmalarda doğru yöntem olarak herhangi bir isim vermeden açık uçlu soru türünü kullanıyor ve 2023 seçimlerinde Türkiye'de kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini soruyoruz vatandaşlarımıza. Gelen cevaplar arasında Sayın Erdoğan açık ara birinci sırada oluyor ve takip eden isimlere üç kat, hatta dört kat fark atıyor. Bu da yeni cumhurbaşkanımızın kim olacağına Türk milletinin çoktan karar verdiğine işaret ediyor.