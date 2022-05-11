Canlı müzik yasağı kalktı mı? 2022 müzik yayını yasağı saat kaçta başlayacak? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

* Hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise; canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabileceği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortak yapılan değerlendirmeler sonucunda müzik yayınlarına ilişkin yeni kararlar alındı ve valiliklere bildirildi.