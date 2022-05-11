Canlı müzik yasağı kalktı mı? 2022 müzik yayını yasağı saat kaçta başlayacak? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı
Müzik yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte, alınan tedbirler kapsamındaki müzik yasağının kalkıp kalkmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, canlı müzik yasağı kalktı mı? 2022 müzik yayını yasağı saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
Canlı müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağının kalkıp kalkmayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında detaylar belli oldu. Peki, canlı müzik yasağı kalktı mı? 2022 müzik yayını yasağı saat kaçta başlayacak? İşte son gelişmeler...
CANLI MÜZİK YASAĞI KALKTI MI, UZATILDI MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01.00'e kadar uzatıldı. Kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı, Pandemi sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00'e kadar uzatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığınca gönderilen Genelge ile müzik yayınına dair usul ve esaslar Valiliklere bildirildi. Bakanlık genelgesinde, kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartları ile eğlence yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına dair usul ve esasların 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuatında belirlendiği ve mevzuat hükümlerine göre mevcut durumda;
* Halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabileceği,
* Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılmasının mümkün olmadığı,
* Az Hassas Kullanım Alanlarındaki (idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24:00-07:00 saatleri arasında müzik yayını yapılamayacağı,
* Hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise; canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabileceği hatırlatıldı.
Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortak yapılan değerlendirmeler sonucunda müzik yayınlarına ilişkin yeni kararlar alındı ve valiliklere bildirildi.
* Kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak.
* Kolluk birimlerinim denetimlerinde halkın huzur ve sükûnunu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacak.
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