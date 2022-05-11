Mahkumlar geri dönecek mi? 2022 açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni bitti mi?
Mahkumlar geri dönecek mi? Adalet Bakanlığı tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan mahkumlara Kovid-19 izni verilmişti. Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte gözler açık cezaevi izinlerine çevrildi. CTE tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. Peki, mahkumlar geri dönecek mi? 2022 açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni bitti mi? İşte son gelişmeler...
İzinli mahkumlar geri dönecek mi? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülere Kovid-19 izni verilmişti. Bu sürenin tamamlanmasına kısa süre kala, izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, mahkumlar geri dönecek mi? 2022 açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni bitti mi? İşte son haberin detayları...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?
Adalet Bakanlığı CTE tarafından 5 Mayıs tarihinde yayımlanan "Covid-19 İzinleri" duyurusunda açık cezaevi izinleri ile ilgili şöyle denildi:
"Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31.05.2022 tarihinde sona erecektir.
Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31.05.2022 tarihi itibariyle açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.
Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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