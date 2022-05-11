İzinli mahkumlar geri dönecek mi? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülere Kovid-19 izni verilmişti. Bu sürenin tamamlanmasına kısa süre kala, izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, mahkumlar geri dönecek mi? 2022 açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni bitti mi? İşte son haberin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından 5 Mayıs tarihinde yayımlanan "Covid-19 İzinleri" duyurusunda açık cezaevi izinleri ile ilgili şöyle denildi: