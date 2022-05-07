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Haberler Galeri Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! Temeli 5 yıl önce atılmıştı | Başkan Erdoğan ve Aliyev inecek

Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! Temeli 5 yıl önce atılmıştı | Başkan Erdoğan ve Aliyev inecek

Hükümetin dev projelerinden biri olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 5 yıl önce temeli atılan havalimanı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta ilk inişi gerçekleştireceği havalimanında son hazırlıklar yapılıyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:33
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Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! Temeli 5 yıl önce atılmıştı | Başkan Erdoğan ve Aliyev inecek

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı.

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Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! Temeli 5 yıl önce atılmıştı | Başkan Erdoğan ve Aliyev inecek

Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 5 yılda sona gelindi.

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Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! Temeli 5 yıl önce atılmıştı | Başkan Erdoğan ve Aliyev inecek

Havalimanında uçuş kontrol uçağı ile 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte seyrüsefer cihazlarının devreye alınması ile test uçuşu gerçekleşti.

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Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! Temeli 5 yıl önce atılmıştı | Başkan Erdoğan ve Aliyev inecek

İLK UÇAK ERDOĞAN VE ALİYEV'İ TAŞIYACAK

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

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Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! Temeli 5 yıl önce atılmıştı | Başkan Erdoğan ve Aliyev inecek

135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi.