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Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! Temeli 5 yıl önce atılmıştı | Başkan Erdoğan ve Aliyev inecek
Hükümetin dev projelerinden biri olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 5 yıl önce temeli atılan havalimanı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta ilk inişi gerçekleştireceği havalimanında son hazırlıklar yapılıyor.
Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:32Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:33