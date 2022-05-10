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Askerlik yol parası ne zaman yatar 2022? Askerlik yol parası yattı mı, ne kadar yatacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Askerlik yol parası ne zaman yatar 2022? Askerlik yol parası yattı mı, ne kadar yatacak?

Askerlik yol parası ne zaman yatar 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik celp ve sevk tarihleri duyurulmuştu. Aynı zamanda bedelli ve diğer yükümlüler için sevk tarihi 12 Mayıs olarak açıklandı. Peki, Askerlik yol parası ne zaman yatar 2022? Askerlik yol parası yattı mı, ne kadar yatacak?

Askerlik yol parası ne zaman yatar 2022? Askerlik yol parası yattı mı, ne kadar yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı askere gidecek olan kişilerin yol masraflarını karşılamak adına 'Askeri Yol ve İaşe Bedeli' ödemektedir. Bu bedel halk arasında askerlik yol parası olarak tanımlanmaktadır. İşte, askerlik yol parası ne zaman yatar 2022? Askerlik yol parası yattı mı, ne kadar yatacak?

ASKERLİK YOL PARASI NEDİR?

Binceler askeri ilgilendiren askerlik yol parası, MSB tarafından her adaya ödeniyor. Yol parası, kat edilen mesafeye göre değişiyor. Adayların PTT hesabına askere gitmeden hemen önce yatırılır. Asker adayları ise TC kimlik numaraları ile parayı temin edebilir.

Askerlere yol masraflarını karşılmak için belli miktarlarda ''Askeri Yol ve İaşe Bedeli'' ödenir.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2022

Bu sene bedelli askerlik sevk tarihleri şöyle:

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er (1'inci Grup) - 12 Mayıs 2022

Er (2'inci Grup) - 9 Haziran 2022

Er (3'üncü Grup) - 21 Temmuz 2022

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?

Askerlik yol parası hesaplanırken öncelikle belediyeler tarafından askerlik şubelerine yapılan otobüs yol ücretleri dikkate alınıyor.

Bu ücretler dikkate alınarak, askerlik yol parası kişinin hangi şehirden askerlik görevini yerine getirmek için hangi şehre gideceğine göre değişiyor.

Bu noktada kilometre hesaplaması devreye giriyor.

Gün içerisinde 0-600 KM yol gidecek olanlara 20 TL, 601-1200 KM yol gidecek olan askerlere iki günlük 40 TL, 1201-1801 KM yol gidecek askerlere ise 3 günlük 60 TL yol parası ödeniyor.

ASKERLİK YOL ÜCRETİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Askerlik yol ücreti kişi askere gitmeden önce PTT şubelerine yatırılmaktadır. Yatırılan para, PTT şubelerinden T.C kimlik numarası ile çekilebilmektedir. Diğer yandan Ziraat Bankası üzerinden de askerlik yol paraları çekilebilmektedir.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL SORGULANIR?

Askerlik yol parasını öğrenmek isteyen kişiler sorgulamaları e-devlet sistemi üzerinden ve PTT şubeleri üzerinden yapabilmektedir. Paranın tutarı ve hangi konu ile ilgili olduğu e-devlet sistemi aracılığı ile görüntülenebilmektedir. Ancak paranın yatıp yatmadığı yalnızca PTT şubeleri üzerinden görülebilmektedir. Askerlik yol parasının yatıp yatmadığı PTT şubeleri üzerinden kimlik belgesi ile kontrol edilebilmektedir. Paranın yatması halinde kişilerin birliklerine teslim olmalarına gerek kalmadan yol parası alınabilmektedir.

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