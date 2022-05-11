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Başkan Erdoğan Bitlisli şampiyon sporcularla bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Başkan Erdoğan Bitlisli şampiyon sporcularla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda, takım olarak altın madalya kazanarak birinci olan Bitlisli sporcuları Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde ağırladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kros Şampiyonası'na katılarak takım kategorisinde birinci olan Bitlis Özel Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileri ve ferdi sıralamada altın madalya kazanan Caner Can Tunçtan ile bir araya geldi.

Bitlisli genç sporcuları ağırlayan Başkan Erdoğan bir müddet sporcularla sohbet ettikten sonra onları ödüllendirdi.

Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer alırken, Başkan Erdoğan, başarılı sporculara destek verilmesi konusunda da talimat verdi.

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