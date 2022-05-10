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Son dakika: Stokçular şimdi yandı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Hapis cezası artırılıyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Son dakika: Stokçular şimdi yandı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Hapis cezası artırılıyor!

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk yapanlara karşı hapis cezasının artırılacağını duyurdu. Bakan Bozdağ, "Düzenleme bu ay Meclis'e sunulacak." dedi.

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